Помогите сделать домашнее задание по математике 5 класс виленкин 1 часть номер 453 .??дин станок-автомат производит 1 деталей в минуту,а другой 15 таких же деталей.сколько всего деталей будет изготовлено за 20 минут работы перв...

Математика

Помогите сделать домашнее задание по математике 5 класс виленкин 1 часть номер 453 .??дин станок-автомат производит 1 деталей в минуту,а другой 15 таких же деталей.сколько всего деталей будет изготовлено за 20 минут работы первого станка и 15 минут работы второго станка

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