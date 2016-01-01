Помогите сделать домашнее задание по математике 5 класс виленкин 1 часть номер 453 .??дин станок-автомат производит 1 деталей в минуту,а другой 15 таких же деталей.сколько всего деталей будет изготовлено за 20 минут работы перв...
Математика
Помогите сделать домашнее задание по математике 5 класс виленкин 1 часть номер 453 .??дин станок-автомат производит 1 деталей в минуту,а другой 15 таких же деталей.сколько всего деталей будет изготовлено за 20 минут работы первого станка и 15 минут работы второго станка
Ответ(ы) на вопрос:
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1) 20 деталей (20*1) 2) 225 деталей (15*15)
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