Вася написал на доске пятизначное число. Алеша стер первую цифру и получил число 2016. Какую цифру стер Алеша, если известно, что число написанное Васей делилось на 9.

Математика
Вася написал на доске пятизначное число. Алеша стер первую цифру и получил число 2016. Какую цифру стер Алеша, если известно, что число написанное Васей делилось на 9.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы число делилось на 9, надо чтобы сумма его цифр делилась на 9, значит, было число 92016. Стер цифру 9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В то время книги писали от руки : синтаксический разбор
Ответить
Физика
Скорость улитки 0,0014м/с какое растояние она проползет за 2часа ?
Ответить
Окружающий мир
Сочинение на тему: Зачем нужна красная книга?
Ответить
Математика
Найдите наименьшее значение функции y=x^2-8x-13
Ответить
Русский язык
Памятники города Чернушка
Ответить