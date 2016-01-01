Вася написал на доске пятизначное число. Алеша стер первую цифру и получил число 2016. Какую цифру стер Алеша, если известно, что число написанное Васей делилось на 9.
Математика
Вася написал на доске пятизначное число. Алеша стер первую цифру и получил число 2016. Какую цифру стер Алеша, если известно, что число написанное Васей делилось на 9.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы число делилось на 9, надо чтобы сумма его цифр делилась на 9, значит, было число 92016. Стер цифру 9
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