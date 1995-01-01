Памятники города Чернушка

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Достопримечательности# Говоря о достопримечательностях этого города необходимо отметить Никольский храм 1860 года. Храм во имя святителя Николая Чудотворца был заложен 8 июня 1854 года и строился на средства Павла Дмитриевича Дягилева. Иконостас заказали в Петербурге в мастерской А. И. Тура. Шесть лет длилось строительство великолепного пятиглавого каменного храма, и 14 августа 1860 года архиепископ Пермский Неофит совершил великое освящение новоустроенной приходской Никольской церкви. Но в 30-х годах храм закрыли, и возрождение его состоялось лишь в 1995 году с открытием женского монастыря. А в Рождество 2004 года было совершено первое богослужение после почти семидесятилетнего запустения. Так же к памятникам архитектуры относятся: бывшее здание волостного правления (1871 г.), церковь Ильи Пророка (1895 г.), Николаевская церковь (1860 г.). К историко-архитектурным достопримечательностям Чернушки можно отнести мемориальный ансамбль землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, памятник воинам-водителям, памятник автомобилю-бойцу и здание первой в районе земской школы в селе Рябки. Отметим, что на территории города расположен историко-природный комплекс регионального значения – Чернушинский пригородный лесной парк, площадь которого 87 га. Парк имеет важное средообразующее и рекреационное значение для города