Напишите сочинение по данному началу: Родился в семье мальчик. Антошкой его назва??и. Используя фразеологизмы: Как сыр в масле катался, глазом не успели моргнуть, задирается как петух, молчит как рыба, рычит как лев, дрожит к...

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Напишите сочинение по данному началу: Родился в семье мальчик. Антошкой его назва??и. Используя фразеологизмы: Как сыр в масле катался, глазом не успели моргнуть, задирается как петух, молчит как рыба, рычит как лев, дрожит как заяц, ходит как лиса, бил баклуши.

Автор: Гость