Как определили возраст запорожского дуба?
Биология
Как определили возраст запорожского дуба?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возраст дерева можно определить по кольцам, на спиле.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Какова средняя скорость автомобиля, если за первые три часа он проехал путь 80 км, а следующие два часа двигался со скоростью 50 км/ч?
Химия
9. С оксидом кальция взаимодействует каждое из двух веществ: 1) SO2 и O 2) H2O и CO2 3) NaOH и SO2 4) HNO3 и BaO
Математика
Қазақ тiлi