Как определили возраст запорожского дуба?

Биология
Как определили возраст запорожского дуба?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возраст дерева можно определить по кольцам, на спиле.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Какова средняя скорость автомобиля, если за первые три часа он проехал путь 80 км, а следующие два часа двигался со скоростью 50 км/ч?
Ответить
Алгебра
Как доказать тоджество 4m-(m-4)+(5-2m)=m+9
Ответить
Химия
9. С оксидом кальция взаимодействует каждое из двух веществ: 1) SO2 и O 2) H2O и CO2 3) NaOH и SO2 4) HNO3 и BaO
Ответить
Математика
А)7/30+5/18,б)15/19+27/38,в)6/7-9/14,г) 7/18-1/45 Помогите пожалуйста) А то туплю что-то
Ответить
Қазақ тiлi
Талаптыга нур жауар шыгарма
Ответить