Число 40 разделено на два числа в отношении 3:5.Найдите большее из этих чисел
Математика
Число 40 разделено на два числа в отношении 3:5.Найдите большее из этих чисел
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25 25 25 25 25 25 25 25
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