Число 40 разделено на два числа в отношении 3:5.Найдите большее из этих чисел

Математика
Число 40 разделено на два числа в отношении 3:5.Найдите большее из этих чисел
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25 25 25 25 25 25 25 25
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напишите сочинение по данному началу: Родился в семье мальчик. Антошкой его назва??и. Используя фразеологизмы: Как сыр в масле катался, глазом н...
Ответить
Биология
Как определили возраст запорожского дуба?
Ответить
Физика
Какова средняя скорость автомобиля, если за первые три часа он проехал путь 80 км, а следующие два часа двигался со скоростью 50 км/ч?
Ответить
Алгебра
Как доказать тоджество 4m-(m-4)+(5-2m)=m+9
Ответить
Химия
9. С оксидом кальция взаимодействует каждое из двух веществ: 1) SO2 и O 2) H2O и CO2 3) NaOH и SO2 4) HNO3 и BaO
Ответить