Найдите наименьшее значение функции y=x^2-8x-13
Математика
Найдите наименьшее значение функции y=x^2-8x-13
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Графиком данной функции является парабола, идущая ветвями вверх, поэтому наименьшее значение в вершине. Её координаты можно найти, выделив полный квадрат: y=(x-4)^2-29, а значит наименьшее значение -29.
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