Сочинение на тему: Зачем нужна красная книга?
Окружающий мир
Сочинение на тему: Зачем нужна красная книга?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красная книга нужна для того,чтобы знать все исчезающие виды животных. Чтобы люди осознавали,сколько по их вине погибают животных. P.S. Когда типо мастер придумывать сочинения. Пхахапрхахпх
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