Высота пряммоугольника параллепипеда равна 2см, длинанижней грани-6см,площадь этой же грани-24см

Математика
Высота пряммоугольника параллепипеда равна 2см, длинанижней грани-6см,площадь этой же грани-24см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Параллелепипед-это объемная фигура.  длина нижней грани-6см, высота 2см. Площадь нижней и параллельной ей верхней грани 24кв.см. Находим ширину боковой нижней грани: 24:6=4см. Площадь второй и противоположной ей грани: 2смх4см=8см. Площадь третьей и параллельной ей боковой грани: 2х6=12 кв.см. Объем параллелепипеда: это произведение длин трех его граней ( высота, ширина,длина) = 2х4х6=48куб.см.
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