Взрослого человека отличают от детей: 1) Хорошие поступки 2) Примерное поведение 3) Способность обеспечивать себя всем необходимым 4) Способность нести ответственность за себя и других людей 5) Кол-во прожитых лет Может ...
Обществознание
Взрослого человека отличают от детей: 1) Хорошие поступки 2) Примерное поведение 3) Способность обеспечивать себя всем необходимым 4) Способность нести ответственность за себя и других людей 5) Кол-во прожитых лет Может быть несколько вариантов ответа Заранее спасибо!
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2 3 4 Насчёт 2-неуверен
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