Взрослого человека отличают от детей: 1) Хорошие поступки 2) Примерное поведение 3) Способность обеспечивать себя всем необходимым 4) Способность нести ответственность за себя и других людей 5) Кол-во прожитых лет Может ...

Обществознание

Взрослого человека отличают от детей: 1) Хорошие поступки 2) Примерное поведение 3) Способность обеспечивать себя всем необходимым 4) Способность нести ответственность за себя и других людей 5) Кол-во прожитых лет Может быть несколько вариантов ответа Заранее спасибо!

Автор: Гость