When do Russian people send postcards? Ответить на вопрос, пожалуйста.
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When do Russian people send postcards? Ответить на вопрос, пожалуйста.
Ответ(ы):
Гость:
Если ты просишь как по Русскии то это:Когда же русские люди посылают открытки!
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