Write about one of the cities in kazakhstan перевести

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Write about one of the cities in kazakhstan перевести
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Написать об одном из городов в казахстане
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