Write the verbs in the past forms

Английский язык
Write the verbs in the past forms
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Автор: Гость
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Гость:
Did told went spoke wrote read wanted washed
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