Придумать сказку звездные мифы

Гость: Гость:

Жила на свете девочка , звали её Мария .У неё было много друзей и различные мечты , но больше всего она хотела увидеть что-то необычное , то , что еще никто не видел. Пошла она как-то с подругами по-грибы да по-ягоды , и увидела необычные огоньки , которые привели её к волшебному существу. Спрятавшись за кустами , Маша наблюдала за этим существом. Оно было ярко-желтого цвета , похожее на лошадь , но с крыльями.В этот момент , МАрия поняла , что её мечта наконец-то исполнилась и закричала от радости. Животное услышало крик радости и улетело. Маша расстроилась , конечно , но домой вернулась счастливая и жизнерадостная. (Для 1-4 классов ,думаю, сойдет)