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X=10√7 y=√0,7 выразите x через у
Математика
X=10√7 y=√0,7 выразите x через у
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X = 1/y x = √100/√7 y = √7/√100
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