Решите уравнение:√-3х + 3 -х= -1

Алгебра
Решите уравнение:√-3х + 3 -х= -1
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√-3х+3=0 х≤1 (- бесконечность; 1]
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