Срочно нужен ЭССЕ на тему,,21 век глазами ребенка,, помогите

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Срочно нужен ЭССЕ на тему,,21 век глазами ребенка,, помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21 век - это пора компьютеров , телевизоров и сотовых телефонов. Дети двадцать первого века совсем другие раньше все играли на улице разговаривали , а сейчас сидят в телефонах.         Мы дети 21 века реагируем на все ситуации иначе . Например: когда  дети падали мы пугались, но теперь все пугаются когда падает телефон.         
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