Срочно нужен ЭССЕ на тему,,21 век глазами ребенка,, помогите

Гость: Гость:

21 век - это пора компьютеров , телевизоров и сотовых телефонов. Дети двадцать первого века совсем другие раньше все играли на улице разговаривали , а сейчас сидят в телефонах. Мы дети 21 века реагируем на все ситуации иначе . Например: когда дети падали мы пугались, но теперь все пугаются когда падает телефон.