Подготовьте сообщение на тему влиянием мусульманской культуры и образа жизни на ??ароды.....

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Что мы понимаем и что должны понимать под словом «культура»? Культура, если пытаться дать краткое определение, это образ жизни какого-то народа, основа его мыслительной деятельности, а также богатство методов и искусство выражения мыслей. Если же давать более пространное определение, то культура – это достижения нации в таких областях, как искусство, литература, религия, наука, мысль, благоустройство, т.е. областях, которые повышают уровень жизни этого народа, облегчают жизнь, позволяют более широко смотреть на жизнь. История является свидетельницей рождения, развития и смерти великого множества культур. Из приходящих на ум в первую очередь можно назвать культуры Древнего Египта, Древнего Китая, Древней Греции и Древнего Ирана. Какой же вклад внесла появившаяся уже после исламская культура в мировую? Какие элементы отличают исламскую культуру от иных? На эти вопросы можно ответить с разных точек зрения: 1. Вклад исламской культуры в искусство и науку. 2. Исламская культура выступала в качестве посредника передачи открытий и изобретений Востока на Запад. 3. Исламская культура сохранила знания и культуру прежних цивилизаций, развивала их и способствовала тому, что они были заново открыты человечеством. 4. Исламская культура, создав справедливое правосудие, общественную среду, пропитанную любовью и уважением, ставит перед собой целью благоденствие и счастье народа, являясь в этом примером и предводителем для всех наций. Сейчас я хотел бы поведать о том, какой вклад внесла цивилизация Ислама в сферу здоровья и медицины. Самым явным признаком, показывающим, является ли какой-то образ жизни истинной культурой или нет, можно назвать то значение, какое в этом образе жизни придается здоровью человека. Основой здоровья является чистота. В Исламе же с самых первых дней одной из основ была чистота. Омовение всего тела было определено как одна из самых важных обязанностей мусульманина. Мусульмане пять раз в день совершают намаз, а перед каждым намазом необходимо вымыть руки, лицо и ноги чистой водой. Один раз в неделю, в пятницу, омовение всего тела было привычкой нашего Пророка, а значит, сунной для нас. Носить только чистые одежды – это одно из повелений Корана. Пророк Мухаммад большое внимание уделял чистке зубов, и много делал для того, чтобы распространить эту привычку среди своих последователей. Особого внимания заслуживает тот факт, что пророк Мухаммад, дающий такие наставления, жил в регионе с засушливым климатом, и учил он этому людей, живущих в условиях пустыни, где вода была драгоценней золота. Чтобы исполнить эти предписания своей религии, мусульмане, уделяя больше внимание организации водоснабжения, где бы они ни оказались, рыли каналы, создавали водохранилища, бассейны, родники и бани, показывая и остальному человечеству пример в поддержании чистоты и сохранении здоровья. В те времена, когда мусульмане учили человеческую цивилизацию пользоваться водой, европейцы, во исполнение предписаний своей религии, не мылись и не придавали этому значения. Подобно тому, как в Европе не умели строить бань, здесь были не известны и такие значимые для цивилизации строения, как туалет и канализация. В те времена, именуемые темными Средними веками, в Европе свирепствовали такие болезни, как тиф, холера и чума, унося миллионы жизней. Между тем, как сообщают исторические источники, в X в. в столице Арабского халифата Багдаде было 27 тысяч бань, и мусульманские врачи настоятельно рекомендовали мыться в банях.