Материал о лицейских друзьях Пушкина

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В августе 1811 Пушкин зачислен в Царскосельский лицей, новое привилегированное учебное заведение, находящееся под патронажем императора. Сильнейшее впечатление лицейских лет — Отечественная война 1812. Лицей, не дав систематического образования, научил товариществу и остался для Пушкина символом братства (близкие друзья — начинающие поэты А. А. Дельвиг и В. К. Кюхельбекер, будущий декабрист И. И. Пущин) . КЮХЕЛЬБ˜ЕКЕР Вильгельм Карлович (1797-1846), русский поэт, декабрист. Друг А. С. Пушкина. Участник восстания на Сенатской площади (1825). Приговорен к тюремному заключению и вечной ссылке. Оды, послания («Смерть Байрона» , 1824; «Тень Рылеева» , 1827), трагедии («Аргивяне» , 1822-25; «Прокофий Ляпунов» , 1834), романтическая драма «Ижорский» (опубликована 1835, 1841, 1939), поэма («Вечный жид» , опубликована 1878), роман «Последний Колонна» (1832-43; опубликован 1937). Критические статьи; «Дневник» , написан в заключении (опубликован 1929). Д˜ЕЛЬВИГ Антон Антонович (1798-1831), русский поэт. Друг А. С. Пушкина. Издавал альманах «Северные цветы» (1825-31) и «Литературную газету» (1830-31). Лирические стихи в духе древнегреческих идиллий, а также русских народных песен («Соловей» , «Не осенний мелкий дождичек») . П˜УЩИН Иван Иванович (1798-1859), декабрист, судья Московского надворного суда, друг А. С. Пушкина. Член «Союза благоденствия» и Северного общества. Участник восстания 14.12.1825. Осужден на вечную каторгу. С 1826 в Шлиссельбургской крепости, с 1828 в Нерчинских рудниках, в 1839-56 на поселении в Туринске, Ялуторовске. Автор «Записок о Пушкине» . МАТ˜ЮШКИН Федор Федорович (1799-1872), русский мореплаватель, адмирал (1867). Лицейский друг А. С. Пушкина. Участник кругосветных экспедиций В. М. Головнина 1817-19 и Ф. П. Врангеля 1825-27. Председатель морского ученого комитета (с 1858). ---------- Настоящих друзей у Пушкина в Лицее было трое : И. В. Малиновский (1796–1873), И. И. Пущин (1798–1858) и барон А. А. Дельвиг (1798–1831). В каждом из этих несходных между собой юношей поэт находил какое-то дополнение к своей многогранной личности. Пушкин, умирая, говорил: «Отчего нет около меня Пущина и Малиновского. Мне было бы легче умирать». Иван Малиновский был старшим сыном первого директора Царскосельского Лицея Василия Федоровича Малиновского (1765—1814) . Первоначальное образование получил в Санкт-Петербургской губернской гимназии. В 1811 году он поступил в Лицей. Малиновский был живым и веселым юношей. Вспыльчивый, задиристый, он был очень горяч. Товарищи дали ему прозвище "Казак». Он старался укрощать свою пылкость, часто увлекающую его к ошибкам, в которых он признавался с раскаянием . Пушкин очень любил Малиновского. В 1834 году Иван Малиновский женился на сестре своего лицейского товарища И.И. Пущина, Марии Ивановне (1795 – 1844). В этом браке родили двоих дочерей. Иван Иванович Пущин – (1798, Москва –1859, имение Марьино) – декабрист, коллежский асессор. Товарищ Пушкина по Лицею, ближайший его друг. Дружба Пушкина и Пущина началась с первых лицейских дней. Многие лицейские стихи (или строки в стихах) Пушкина посвящены Пущину ("К Пущину", "Воспоминание", "Мое завещание", "Пирующие студенты", "В альбом Пущину" и др.). Друзья часто виделись и после окончания Лицея, до южной ссылки Пушкина. В январе 1825 года Пущин посетил ссыльного Пушкина в Михайловском. Эта встреча друзей была последней. Через год, когда Пущин уже был заключен в крепость, поэт вновь вспоминает об этом последнем свидании в стихотворении "Мой первый друг, мой друг бесценный!" Умирая, Пушкин вспомнил о далеком друге, говорил, что ему было бы легче, если бы рядом был Пущин. Дельвиг Антон Антонович, барон. Родился в 1798 году в Москве. Один из ближайших друзей Пушкина с лицейской поры. Поэт. Окончил Лицей с чином коллежского секретаря и был определен сначала в департамент горных и соляных дел, затем в министерстве финансов. Пушкиным Дельвига сблизила общая любовь к поэзии: "С ним толковал обо всем, что душу волнует, что сердце томит", - вспоминал впоследствии Пушкин. Дельвиг первым из лицейских поэтов стал печататься в журналах. В эти годы Пушкин посвящает Дельвигу ряд стихотворений: “Послушай, муз невинных” (1815 г.) , “Блажен, кто с юных лет увидел пред собою” (1817 г.) , Любовью, дружеством и ленью”, “Се самый Дельвиг тот, что нам всегда твердил” (1817-1820 гг.). Пушкин участвовал во всех изданиях Дельвига в качестве сотрудника, помощника и редактора. Дельвиг откликался на многие литературные события жизни. Он первым печатно приветствовал Пушкина и предсказал ему славный творческий путь. С исключительным достоинством он вёл полемику с писателями и критиками, которые отстаивали устаревшие и ложные принципы художественного творчества. В годы ссылки Пушкина Дельвиг поддерживал с ним переписку как личного, так и литературного характера.