Почему не смогли подружиться Швабрин и Гринев? Только ли из-за Маши они стали враг??ми?

Гость: Гость:

Они не смогли подружиться, тк Швабрин начал оскорблять Машу, так же он начал оскорблять поэзию Гринёва. Ну а далее он ещё и так скажем "настучал" отцу Гринёва, что тот был ранен на дуэли.