Почему не смогли подружиться Швабрин и Гринев? Только ли из-за Маши они стали враг??ми?

Литература
Почему не смогли подружиться Швабрин и Гринев? Только ли из-за Маши они стали враг??ми?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они не смогли подружиться, тк Швабрин начал оскорблять Машу, так же он начал оскорблять поэзию Гринёва. Ну а далее он ещё и так скажем "настучал" отцу Гринёва, что тот был ранен на дуэли.
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