{bn} геометрическая прогрессия.Найдите b5,если b1=625;q=0.2

Алгебра
{bn} геометрическая прогрессия.Найдите b5,если b1=625;q=0.2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B5=b1*q^4 b5=625*0.2^4= 1
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