В словах рис и рисунок представлено два разных омонимичных корня : рис1 и рис2 . Ско??ько разных корней представлено в словах водовоз и возво дить? СРООЧНО!

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Водовоз, корень вод 1 и корень воз 2. Корень вод перед корнем воз. Возводить, корень воз 2 и корень вод 2. Корень воз стоит перед корнем вод. Слово водовоз с двумя корнями образовано из двух слов: Воду + Возить. В слове же возводить, нельзя разделить слово, это единое целое..