Может ли линейное уравнение с двумя переменными иметь конечное множество решений; бесконечное множество решений? Если да, то приведите пример.
Алгебра
Может ли линейное уравнение с двумя переменными иметь конечное множество решений; бесконечное множество решений? Если да, то приведите пример.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечноенет, не можетax+by+c=0 - уравнение прямой, а на прямой как известно бесконечное множество точек бесконечное да, по вышеуказанной причине пример x+y-5=0 x=0; y=5 x=2; y=3 x=6; y=-1 x=100; y=-95
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