Помогите написать сочинение на тему первый снег прошу не списывать с интернета! н?? плиз!!!
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Помогите написать сочинение на тему первый снег прошу не списывать с интернета! н?? плиз!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я люблю зиму.на земле много снега.дети играют в снежки или лепят снеговика.зима холодная время года.деревья одеваются в белые шубы.
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