Помогите пожалуйста решить отмеченные примеры. Пожалуйста с решением

Математика
Помогите пожалуйста решить отмеченные примеры. Пожалуйста с решением
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) избовляемся от минусов и приводим к общему знаменателю: -22·5/12·5+47·6/10·6-7·20/3·20+7·30/2·30= -110/60+282/60-140/60+210/60=242/60=4 целых 1/120 
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