Найдите наибольшее двузначное число которое при делении на 13 дает 7 СРОЧНО ПЖПЖПЖ??ЖП

Математика
Найдите наибольшее двузначное число которое при делении на 13 дает 7 СРОЧНО ПЖПЖПЖ??ЖП
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х— неизвестное наибольшее двузначное число. Известно, что х:13=7. Составляем уравнение: х:13=7 х=7*13 х=91 Ответ: 91—наибольшее двузначное число, которое при деление на 13 даёт 7.
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