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X/15=1/3; помо гите пожалуйста, очень срочно!!1!
Математика
X/15=1/3; помо гите пожалуйста, очень срочно!!1!
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Гость:
Вот решение х=15*1/3=15/3=5
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