Расчет в потребности кислорода и воздуха для полного сжигания бутилена 1 м3 А также продукты сгорания
Химия
Расчет в потребности кислорода и воздуха для полного сжигания бутилена 1 м3 А также продукты сгорания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение реакции: С₄Н₈ + 6О₂ = 4СО₂ + 4Н₂О Продукты сгорания: углекислый газ и вода. Как видно из уравнения для сгорания 1 м³ бутилена нужен шестикратный объём кислорода. то есть 6м³. Воздуха потребуется больше. Считая объёмную долю кислорода в воздухе за 21,5% получим объём воздуха равным 6/0,215 = 27,9 м³
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