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(x-2)(x^2+2x+4)=0 начало только не понимаю
Алгебра
(x-2)(x^2+2x+4)=0 начало только не понимаю
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Ответ(ы):
Гость:
На множители разложи x^2+2x+4
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