X РАЗДЕЛИТЬ НА 19 РАВНО 28471-2764

Математика
X РАЗДЕЛИТЬ НА 19 РАВНО 28471-2764
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х:19=28471-2764 х:19=25707 х=19*25707 х=488433 488433:19=25707         25707=25707
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