Y*(2-y)=0 Решить уравнение
Математика
Y*(2-y)=0 Решить уравнение
Ответ(ы):
Гость:
Два корня в этом уравнении:Y=0 или у =2
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