Ы книге 60 страниц Девочка прочитала в первый день половину всех страниц а во второй треть оставшихся.Сколько страниц ей осталось прочитать
Математика
Ы книге 60 страниц Девочка прочитала в первый день половину всех страниц а во второй треть оставшихся.Сколько страниц ей осталось прочитать
Ответ(ы):
Гость:
1)60*0,5=30 (стр)- прочитала в первый день 2)30*1/3=10(стр)-второй день 3)60-30-10=20(стр)осталось прочитать
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