Ы книге 60 страниц Девочка прочитала в первый день половину всех страниц а во второй треть оставшихся.Сколько страниц ей осталось прочитать

Математика

Ы книге 60 страниц Девочка прочитала в первый день половину всех страниц а во второй треть оставшихся.Сколько страниц ей осталось прочитать

Автор: Гость