Решите пожалуйста под последними двумя точками,буду благодарен.

Гость: Гость:

1) 23*850=19550 получает рабочий за 1 месяц 1150*23=26450 получает пророаб за 1 месяц 2) 19550*11+26450=215050+26450=241500 получает 1 бригада за 1 месяц 241500*4=966000 4 бригады за 1 месяц