Решите пожалуйста под последними двумя точками,буду благодарен.
Математика
Решите пожалуйста под последними двумя точками,буду благодарен.
Ответ(ы):
Гость:
1) 23*850=19550 получает рабочий за 1 месяц 1150*23=26450 получает пророаб за 1 месяц 2) 19550*11+26450=215050+26450=241500 получает 1 бригада за 1 месяц 241500*4=966000 4 бригады за 1 месяц
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