З делайте упражнение 52

Русский язык
З делайте упражнение 52
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красивый;реку;машину ;улицам;пейзажи;красивые;столица
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