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З делайте упражнение 52
Русский язык
З делайте упражнение 52
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Автор: Гость
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Гость:
Красивый;реку;машину ;улицам;пейзажи;красивые;столица
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