За 1/2 метра тесьмы заплатили на 6 рублей меньше чем за 1/5 метра такой же тесьмы. Сколько стоит 1 метр тесьмы? Скажите срочно пожалуйста!
Математика
За 1/2 метра тесьмы заплатили на 6 рублей меньше чем за 1/5 метра такой же тесьмы. Сколько стоит 1 метр тесьмы? Скажите срочно пожалуйста!
Ответ(ы):
Гость:
пусть 1/10 - X. тогда 1/2 - это 5X, а 1/5 - 2X. По условию 5X-2X=6. получаем, что X=2, а поскольку X - это 1/10, то ответ - 20руб. Как то так......
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