В цветочном магащине было 95 тюльпанов. прадовец сделал из них 12 букетов, по 7 тюльп??нов в каждом букете. сколько тюльпанов осталось?

Математика

В цветочном магащине было 95 тюльпанов. прадовец сделал из них 12 букетов, по 7 тюльп??нов в каждом букете. сколько тюльпанов осталось?

Автор: Гость