В цветочном магащине было 95 тюльпанов. прадовец сделал из них 12 букетов, по 7 тюльп??нов в каждом букете. сколько тюльпанов осталось?

Математика
В цветочном магащине было 95 тюльпанов. прадовец сделал из них 12 букетов, по 7 тюльп??нов в каждом букете. сколько тюльпанов осталось?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 7*12=84   2)95-84=11   Ответ: 11 цветов осталось
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