Какую массу фенолята калия можно получить из фенола и 120г раствора KOH с массовой долей щелочи 14%?
Химия
Какую массу фенолята калия можно получить из фенола и 120г раствора KOH с массовой долей щелочи 14%?
Ответ(ы):
Гость:
Химическое колво фенола=масса/молярная=120/94=1,277 m(koh)=120*0,14=16,8 n(koh)m/M=16,8/56=0,3 mol n(фенолята)=0,3 моль m(фенолята)=n*M=39,6 грамм
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