В каком слове правописание приставки определяется правилом если после приставки следует звонкий согласный то на конце её пишется буква обозначающая звонкий слгласный звук? 1 рассматривали. 2взбирались 3рассыпались 4обвалилась

Гость: Гость:

Если после приставки следует звонкий согласный, то пишем приставку, которая обозначает звонкость. например: ра.сматривать корень начинается с глухой согласной, значит и приставка глухая: раСсматривать А если например слово о.вал:корень начинается со звонкой согласной, значит мы пишем приставку оБ: оБвал