В каком слове правописание приставки определяется правилом если после приставки следует звонкий согласный то на конце её пишется буква обозначающая звонкий слгласный звук? 1 рассматривали. 2взбирались 3рассыпались 4обвалилась

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В каком слове правописание приставки определяется правилом если после приставки следует звонкий согласный то на конце её пишется буква обозначающая звонкий слгласный звук? 1 рассматривали. 2взбирались 3рассыпались 4обвалилась
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если после приставки следует звонкий согласный, то пишем приставку, которая обозначает звонкость. например: ра.сматривать корень начинается с глухой согласной, значит и приставка глухая: раСсматривать А если например слово о.вал:корень начинается со звонкой согласной, значит мы пишем приставку оБ: оБвал
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