Как пишется по английскому Буйнакск

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Как пишется по английскому Буйнакск
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По английский Буйнакск пишется - byinaksk
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