Напишіть коротеньку казку " Як птахи на раду зібралися"

Українська література
Напишіть коротеньку казку " Як птахи на раду зібралися"
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