За 10 с мальчик насчитал у себя 12 ударов пульса. Сколько ударов пульса мальчик насч??тает за 1 мин?
Математика
За 10 с мальчик насчитал у себя 12 ударов пульса. Сколько ударов пульса мальчик насч??тает за 1 мин?
Ответ(ы):
Гость:
1мин=60сек 60:10=6 6*12=72 ударов за 1 минуту
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