За 10 с мальчик насчитал у себя 12 ударов пульса. Сколько ударов пульса мальчик насч??тает за 1 мин?

Математика

За 10 с мальчик насчитал у себя 12 ударов пульса. Сколько ударов пульса мальчик насч??тает за 1 мин?

Автор: Гость