За 2 часа автомобилист проехал четверть пути со скоростью 75 км\ ч. затем он увеличи?? скорость на 15 км\ ч. за сколько часов проехал автомобилист остальной путь?

Математика

За 2 часа автомобилист проехал четверть пути со скоростью 75 км\ ч. затем он увеличи?? скорость на 15 км\ ч. за сколько часов проехал автомобилист остальной путь?

Автор: Гость