За 2 часа автомобилист проехал четверть пути со скоростью 75 км\ ч. затем он увеличи?? скорость на 15 км\ ч. за сколько часов проехал автомобилист остальной путь?

Математика
За 2 часа автомобилист проехал четверть пути со скоростью 75 км\ ч. затем он увеличи?? скорость на 15 км\ ч. за сколько часов проехал автомобилист остальной путь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я не ошибаюсь. 1) 75+15=90 км/ч Потом можно составить пропорцию: 2 ч - 75 км/ч                                                               ? ч   - 90 км/ч                                        2) 90*2:75= 2,5 ч
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