За 2 часа автомобилист проехал четверть пути со скоростью 75 км\ ч. затем он увеличи?? скорость на 15 км\ ч. за сколько часов проехал автомобилист остальной путь?
Математика
За 2 часа автомобилист проехал четверть пути со скоростью 75 км\ ч. затем он увеличи?? скорость на 15 км\ ч. за сколько часов проехал автомобилист остальной путь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я не ошибаюсь. 1) 75+15=90 км/ч Потом можно составить пропорцию: 2 ч - 75 км/ч ? ч - 90 км/ч 2) 90*2:75= 2,5 ч
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