Вычислите: CCXLI + CXXXVI результат запишите в Римской системе счисления

Информатика
Вычислите: CCXLI + CXXXVI результат запишите в Римской системе счисления
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ССХLI +CXXXVI =(200+40+1)   + (100+30+6) =241+136=377=CCCLXXVI I
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