Вычислите: CCXLI + CXXXVI результат запишите в Римской системе счисления
Информатика
Вычислите: CCXLI + CXXXVI результат запишите в Римской системе счисления
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ССХLI +CXXXVI =(200+40+1) + (100+30+6) =241+136=377=CCCLXXVI I
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