У продавца было несколько ящиков с помидорами когда он продал помидор из четырёх ??щика осталось семь ящиков с помидорами сколько ящика помидорами было у него сначала запиши задачу кратко сделай к ней тематический тест тест и р...

Математика
У продавца было несколько ящиков с помидорами когда он продал помидор из четырёх ??щика осталось семь ящиков с помидорами сколько ящика помидорами было у него сначала запиши задачу кратко сделай к ней тематический тест тест и решения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+7=11 (ящ)-было ответ:11 ящиков было
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