У продавца было несколько ящиков с помидорами когда он продал помидор из четырёх ??щика осталось семь ящиков с помидорами сколько ящика помидорами было у него сначала запиши задачу кратко сделай к ней тематический тест тест и р...

Математика

У продавца было несколько ящиков с помидорами когда он продал помидор из четырёх ??щика осталось семь ящиков с помидорами сколько ящика помидорами было у него сначала запиши задачу кратко сделай к ней тематический тест тест и решения

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