НАЙДИ ОСНОВУ И ОКОНЧАНИЕ В СЛОВАХ пЕСТРУШКУ, БЕГАЛА, ЗЕРЕН,НЕДЕЛИ,СИДЕЛА,ЦЫПЛЯТА, ??ОЯВЛЯТЬСЯ
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НАЙДИ ОСНОВУ И ОКОНЧАНИЕ В СЛОВАХ пЕСТРУШКУ, БЕГАЛА, ЗЕРЕН,НЕДЕЛИ,СИДЕЛА,ЦЫПЛЯТА, ??ОЯВЛЯТЬСЯ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пеструшку - у окончание, пеструшк- основа бегала: окончание а, основание бега зерен: окончания нет, основание зер недели: окончание и, основание недел сидела: окончание а, основание сиде цыплята: окончание а, основа цыплят появляться: окончание ть, основа появля
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