Решите уравнение х^2-9=(х+3)^2
Математика
Решите уравнение х^2-9=(х+3)^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x-9=2x+6 2x-2x=6+9 x=15
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