Помоготе срочно до 7.30! задачи и упражнения на готовых чертежах Е.М. Рябинович 7 кла??с таблица 7.4 смежные и вертикальные углы Задание 7 и 8
Геометрия
Помоготе срочно до 7.30! задачи и упражнения на готовых чертежах Е.М. Рябинович 7 кла??с таблица 7.4 смежные и вертикальные углы Задание 7 и 8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7. Прямые параллельны (<2=<3, накрест лежащие углы) <1=<3 (соответственные при параллельных прямых и секущей) <3+<4=180 (сумма односторонних углов при параллельных прямых и секущей) 8. <1 и
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