За блокнот и книгу заплатили 120 рублей книга дороже блокнота в 5 раз сколько стоит ??аждая покупка сделай краткую запись задачи дополнив следующую таблицу в тетради

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Пусть х(рублей)- заплатили за блакнот.Тогда за книгу заплатили 5х(рублей) .По условию задачи известно, что сумма бакнота и книги составляют 120 рублей. Составим и решим уравнение: 1)х+5х=120 6х=120 х=120:60 х=20(рублей)- стоит блакнот 2)теперь так как книга стоит дороже в 5 раз,то умножаем: 20×5=100