|13,71|+|-4,05| помогите решить!!
Математика
|13,71|+|-4,05| помогите решить!!
Ответ(ы) на вопрос:
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|-4,05|=4,05 |13,71|=13,71 13,71+4,05=17,76
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