Определите последовательность заправки нижней нити

Технология
Определите последовательность заправки нижней нити
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. намотать на шпульку 2. вставить шпульку в разъем (надев перед этим верхнюю нить) 3. вытянуть кончик нижней нити 4. прокрутить маховое колесо на себя 5. достать нить и шить
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